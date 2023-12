Trier: Eisige Temperaturen durch defekte Heizungsanlage – viele Berufsschüler aktuell im “Online-Unterricht”

TRIER. In der Berufsschule Gestaltung und Technik (BBS GuT), der BBS für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege (BBS EHS) sowie den Gebäuden J und K des Schulzentrums in Trier, herrschen derzeit eiskalte Temperaturen. Grund ist ein Defekt der Heizungsanlage – das hat auch Auswirkungen auf den Unterricht, der aktuell in den Räumlichkeiten nicht mehr stattfinden kann, die Schüler der betroffenen Räumlichkeiten befinden sich aktuell im “Online-Unterricht”.

Wie Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier (Die Stadt Trier ist Träger der Schule) mitteilt, wurde der Ausfall Anfang der Woche gemeldet und der Träger wurde umgehend aktiv. Grund für den Ausfall der Gasheizung sei ein Defekt mehrerer Pumpen für die Wärmeverteilung. “Für das Gebäude der BBS EHS konnten die Pumpen bereits am Dienstag ausgetauscht und die Verteilung wieder gängig gemacht werden”, so Schmitz.

“Das größte Problem ist jetzt: Für die Gebäude J und K ist ein direkter Pumpenaustausch nicht möglich, da die Hauptabsperrungen defekt sind und ausgetauscht werden müssen. In der Folge muss die gesamte Heizungsanlage für alle angeschlossenen Gebäude tageweise außer Funktion gesetzt (entleert) werden, um alle defekten Absperrventile auszutauschen. Das Entleeren, Wiederauffüllen und Entlüften der gesamten Anlage nimmt mehrere Tage in Anspruch”, berichtet Schmitz.

Wann genau die Heizungsanlage wieder vollständig funktionsfähig ist, kann aktuell noch nicht genau gesagt werden. Man sei jedoch guter Hoffnung, dass ab Montag, 11. Dezember, die Anlage für alle Gebäude wieder komplett in Betrieb sei, erklärt der Pressesprecher.