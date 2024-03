Mieser Betrug in Luxemburg: Police Grand-Ducale schnappt falsche Elektriker

ASSELBORN. Am 5.12.2023 wurde gegen 13.00 Uhr eine Betrugsmasche in Om Bechel in Asselborn gemeldet, bei der sich zwei unbekannte Täter als Elektriker ausgaben, um sich Zutritt zu einem Haus zu verschaffen.

Das Opfer war jedoch misstrauisch und bat ein Familienmitglied, nach dem Rechten zu sehen. Als dieses eintraf, flüchteten die Männer. Sie konnten jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, obwohl mehrere Schränke durchwühlt wurden. Protokoll wurde erstellt.

Präventive Ratschläge zu diesen und ähnlichen Betrugsmaschen finden sich hier: https://police.public.lu/de/prevention/arnaques/arnaques-a-la-fausse-qualite.html. (Quelle: Police Grand-Ducale)