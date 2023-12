Raser auf der B410: Polizeikontrollen in der Vulkaneifel

GEROLSTEIN/LISSINGEN. Am gestrigen Dienstag führte die Polizei zwischen 9.00 und 14.00 Uhr mehrere Geschwindigkeitsmessungen an wechselnden Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein durch.

Es wurden die Lindenstraße in Gerolstein, die B410 zwischen Gerolstein und Lissingen und die Sarresdorfer Straße in Gerolstein überwacht. In der Lindenstraße wurde hierbei keinerlei Verstoß festgestellt.

Auf der B410 wurden insgesamt fünf Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Der Tagesschnellste war hier bei erlaubten 50km/h mit 79 km/h unterwegs. In der Sarresdorfer Straße wurde keinerlei Geschwindigkeitsverstoß festgestellt, sondern lediglich Mängelberichte wegen kleinerer technischer Mängel ausgestellt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)