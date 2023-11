ZERF. Am frühen Montagmorgen, den 27.11.2023, erhielt die Polizeiinspektion Saarburg den Hinweis, dass es wohl soeben zu einer Geldautomatensprengung bei der Volksbankfiliale Zerf, Am Zerfer Kreuz 1 in Zerf, kam.

Hinweise zu den oder den Tätern oder der Tatausführung bestehen derzeit nicht. Am Gebäude entstand Gebäudeschaden. Die Tatortaufnahme dauert aktuell an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg entgegen (Telefon: 06581/9155-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)