Daun: Feuerwehr-Einsatz wegen Kohlenmonoxid-Warnung

DAUN. Am 26.11.2023 wurden die Feuerwehren aus Daun und Rengen um 23.57 Uhr alarmiert, da Bewohner eines Wohnhauses in Rengen die integrierte Leitstelle in Trier informiert hatten, dass bei ihnen der CO-Warner ausgelöst hatte.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruchs- und geschmackloses Gas, welches sich bei einer unvollständigen Verbrennung bildet und in geschlossenen Räumen eine echte Gefahr darstellen kann. Es vermischt sich mit der Atemluft, verdrängt den Sauerstoff und führt schon nach kurzer Zeit zu Symptomen wie Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit. Wer zu viel CO einatmet, kann an den Folgen der Kohlenmonoxidvergiftung sogar sterben. Wenn sich Feuerstellen wie Kamine, Holz-, Öl- oder Gasheizungen in geschlossenen Räumen befinden, kann ein CO-Melder die Hausbewohner vor dieser unsichtbaren Gefahr warnen.

Die Feuerwehr Daun rückte unverzüglich mit dem Kommandowagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Dort wurden Messungen durchgeführt, jedoch konnten diese keine erhöhte CO-Konzentration im Gebäude bestätigen, woraufhin Entwarnung gegeben werden konnte.

Aufgrund der Gefahr für die Gesundheit der Hausbewohner war auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort an der Einsatzstelle. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)