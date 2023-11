Verkehr: In erster Trierer Weihnachtsmarktwoche – Zentrales SWT-Parkhaus gesperrt, Busumleitung

TRIER. Wie die Trierer Stadtwerke (SWT) mitteilen, kommt es im Zeitraum vom Montag, 27. November, bis Freitag, 1. Dezember 2023, zu einer Vollsperrung der Walramsneustraße.

Aufgrund von “dringenden Arbeiten am Leitungsnetz” wird die Trierer Walramsneustraße in der ersten Weihnachtsmarktwoche täglich von 9 – 16 Uhr gesperrt. Ebenfalls von der Sperrung betroffen ist das zentrale SWT-Parkhaus “Hauptmarkt”, welches zu den obigen Sperrzeiten nicht befahrbar ist.

Zwei Umleitungen führen über die Bruchhausenstraße in Richtung Viehmarkt. Die Busse der Linie 9 mit dem Ziel Ruwer starten in diesem Zeitraum ab der Haltestelle Treveris Bussteig 4 in der Moselstraße. Die Busse der Linien 1, 2, 7 und 14 fahren bis zur Haltestelle Zurlaubener Ufer ihre gewohnte Route und werden anschließend über Ausoniusstraße und Nordallee zur Porta Nigra umgeleitet, teilen die Stadtwerke mit.