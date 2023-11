Kommt die Sensation? Dolphins Trier vor schwieriger Aufgabe gegen den deutschen Meister

TRIER. Zum diesjährigen Sparkasse Trier-Spieltag empfangen die Dolphins Trier am Samstag (18 Uhr) die Thuringia Bulls. Nach dem Sieg in Zwickau in der letzten Woche erwartet die Dolphins damit eine der schwersten Aufgaben der Saison.

Der deutsche Meister kommt als Tabellenzweiter nach Trier und ist wie immer einer der Topfavoriten auf den Meistertitel der RBBL. Auf Einladung der Sparkasse Trier werden zudem über hundert Schüler aus verschiedenen Trierer Schulen zu Gast sein. Zudem gibt es am Spieltag einige Programmpunkte von und mit der Sparkasse Trier.



Die Dolphins wollen alles daran setzen, ihren vier Siegen aus den letzten vier Spielen einen Fünften folgen zu lassen und gleichzeitig den vierten Tabellenplatz zu verteidigen. Einfach wird das allerdings nicht werden. Die Ergebnisse aus den Duellen Trier gegen Thuringia Bulls waren in den letzten Jahren immer sehr eindeutig und mit dem besseren Ende für die Thüringer. Für die Dolphins sprechen die Erfolge der letzten Wochen und das dadurch aufgebaute Selbstvertrauen. Die Mannschaft ist eingespielt und schafft es zunehmend, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.



Gegen die starke Offensive der Thuringia Bulls wird die Trierer Defensive extrem gefordert werden und muss sehr diszipliniert und stabil auftreten. Vor allem der Größenvorteil, den der Meister in Spielern wie Alex Halouski oder Vahid Azad mitbringt, ist für die Delfine schwer zu verteidigen. Trotzdem können die Dolphins in diesem Spiel frei aufspielen und versuchen offensiv ihr Spiel durchzubringen. Falls die Chance auf eine Sensation besteht, wollen sie diese natürlich nutzen und ansonsten versuchen, das Spiel möglichst lange offen zu halten.



Dirk Paßiwan: “Für uns ist es eins der einfachsten Spiele der Saison, wir haben nichts zu verlieren. Wir wollen mit Selbstbewusstsein reingehen und uns auf jeden Fall besser verkaufen, als gegen Lahn-Dill vor ein paar Wochen. Falls wir etwas mitnehmen würden, wäre es eine Sensation. Wir werden das Spiel als Möglichkeit nehmen, uns weiterzuentwickeln. Wir wollen unsere Verteidigung dahin kriegen, dass sie auch gegen solche Mannschaften bestehen kann. Wir freuen uns, dass Sparkassen-Spieltag ist und dass viele Zuschauer in der Halle sein werden, dann macht es noch mehr Spaß.”



Spielbeginn ist am Samstag, 25.11.23 um 18 Uhr in der Halle am Mäusheckerweg in Trier. (Quelle: Doneck Dolphins Trier)