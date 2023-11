Klares Ergebnis auf Landesparteitag: Saar-SPD wählt neuen Generalsekretär

VÖLKLINGEN. Die saarländische SPD hat einen neuen Generalsekretär: Der Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher wurde am Samstag auf einem Landesparteitag in Völklingen mit knapp 89 Prozent der Stimmen in das Amt gewählt, wie der Sprecher der Partei mitteilte. Limbacher aus dem Saarpfalz-Kreis erhielt demnach 255 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen.

Der 34-Jährige folgt auf Christian Petry, der nicht mehr angetreten war. Am Freitag war auf dem Parteitag SPD-Landeschefin Anke Rehlinger in ihrem Amt bestätigt worden. Für sie stimmten knapp 99 Prozent der Delegierten. Rehlinger führt die SPD Saar seit 2018.

Die Rechtsanwältin hatte bei der Landtagswahl im März 2022 der CDU nach mehr als 20 Jahren den Posten des Ministerpräsidenten abgejagt – und für ihre Partei die absolute Mehrheit geholt. Seit April 2022 führt sie eine SPD-Alleinregierung an der Saar. (Quelle: dpa)