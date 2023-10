Krankenkasse: Steigender Krankenstand in RLP im ersten Halbjahr – Höchststand seit 1991

EISENBERG. Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland meldet einen weiter steigenden Krankenstand in Rheinland-Pfalz. Insgesamt ist der Krankenstand des ersten Halbjahres 2023 zum Wert des Vorjahres-Halbjahr 2022 mit 6,6 Prozent um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Im saisonalen Verlauf war der Krankenstand im März mit 7,9 Prozent am höchsten.

So dauerte eine Arbeitsunfähigkeit im Durchschnitt 10,4 Tage je Fall und hat sich im Vergleich zum Vorjahres Halbjahr um 2,3 Tage je Fall reduziert. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr von minus 18,1 Prozent.

Die meisten Fehltage verursachten die Krankheitsarten Muskel/Skelett mit 19,6 Prozent, Atemwege mit 15,8 Prozent, Psyche mit 10,7 Prozent und Verletzungen mit 8,9 Prozent. Die meisten Arbeitsunfähigkeitsfälle verursachten die Krankheitsarten Atemwegserkrankungen mit 26,2 Prozent, Muskel/Skelett mit 13,9 Prozent, Verdauung mit 6,1 Prozent und Verletzungen mit 5,3 Prozent. Der Anteil an AU-Fällen mit einer Dauer von mehr als sechs Wochen betrug 3,7 Prozent. Diese Langzeiterkrankungen verursachen 36,6 Prozent aller AU-Tage.

Laut AOK ist als bemerkenswerter Aspekt festzustellen, dass die AU-Fälle der Atemwegserkrankungen in Rheinland-Pfalz von 9,9 Prozent im 1. Halbjahr 2021, 20,9 Prozent im ersten Halbjahr 2022 nochmals im ersten Halbjahr 2023 auf 26,2 Prozent gestiegen sind.

„Atemwegserkrankungen verursachten somit fast dreimal so viele Arbeitsunfähigkeiten wie noch zwei Jahre zuvor. Nach einem Rückgang der Krankschreibungen in den ersten beiden Coronajahren sind durch den Wegfall der Abstands- und Hygieneregeln insbesondere die Infektionskrankheiten rasant angestiegen. Die AOK versichert Arbeitnehmer und Auszubildende aus allen Branchen, sodass diese Zahlen durchaus als Maßstab für die gesamte Wirtschaft in Rheinland-Pfalz angesehen werden können“, so die AOK-Vorstandsvorsitzende Dr. Martina Niemeyer. Um die Lebensqualität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verbessern, unterstützt die Gesundheitskasse Beschäftigte und Firmen seit Jahrzehnten mit passgenauen Angeboten zur Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF). (Quelle: AOK Rheinland-Pfalz/Saarland)