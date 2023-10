Universität Trier: Hochaktuelle Kunst auf dem Campus – Skulptur regt regt zum Nachdenken an

TRIER. Eine Skulptur des französischen Bildhauers Pierre Wéber bereichert den Bestand an Kunstwerken der Universität Trier. Das hochaktuelle Kunstwerk reflektiert die Auswirkungen der Digitalisierung auf Mensch, Natur und Gesellschaft und regt zum Nachdenken an

„Humanisierung?“, so lautet der Titel der Skulptur, die die Witwe des französischen Bildhauers Pierre Wéber, Gisela Siepmann-Wéber, der Universität Trier am Donnerstag als Geschenk zum Verbleib in der Universitätsbibliothek übergab. Die Universitätspräsidentin Prof. Dr. Eva Martha Eckkrammer nahm das Kunstwerk gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Leitung der Universität, der Bibliothek sowie der Kunstgeschichte dankbar an: „Wir freuen uns eine Skulptur in der Bibliothek zu haben, die hochaktuell ist. Ich bin sicher, dass sie Viele dazu anregt, Fragen der Technisierung, KI oder Digitalisierung aus künstlerischen, philosophischen, historischen, literarischen und allen möglichen Perspektiven zu betrachten.“

Das 2001 entstandene Kunstwerk aus Eichenholz und verschiedenen anderen Materialien soll zum Nachdenken über die Chancen und möglichen Gefahren der Digitalisierung anregen. Humanisierung? reflektiert die Auswirkungen der Digitalisierung auf Mensch, Natur und Gesellschaft.

Pierre Wéber, der von 1983 bis 1990 an der Europäischen Kunstakademie unterrichtete, verlegte 1997 seinen Lebensmittelpunkt nach Trier. Der Kunsthistoriker Dr. Stephan Brakensiek ordnet ein: „Pierre Wéber erarbeitete sich auch in Trier ein bemerkenswert tiefsinniges, kritisches und vielschichtiges Lebenswerk. Seine Skulptur kann sowohl als ein Mahnmal als auch als Hoffnungsschimmer gelesen werden. Denn, wer humanisiert hier letztendlich wen: der Mensch die Maschine oder vice versa?“

Zugänglich ist die Skulptur täglich zu den Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek im Zeitungslesesaal.



(Quelle: Universität Trier)