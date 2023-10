Erstes Heimspiel der Saison: Eifel-Mosel Bären empfangen Löwen Frankfurt

BITBURG. Nach zwei Auswärtsspielen in Folge, spielen die Eifel-Mosel Bären nun endlich ihr erstes Heimspiel. Zu Gast sind die Löwen aus Frankfurt.

Letzte Saison noch das letzte Heimspiel will der Spielplan es so, dass die Löwen diese Saison der erste Heimspielgegner in der Hessenliga sind.

Die Löwen haben, ähnlich wie die Bären, am kommenden Sonntag bereits ihr zweites Spiel. Im Eröffnungsspiel der Hessenliga gewannen die Löwen das Stadtduell gegen Eintracht Frankfurt mit 6:4. Die Nachwuchsmannschaft des DEL Teams verfügt über eine homogene Mischung aus jungen ambitionierten sowie erfahrenen Spielern welche als Unterbau zur 1. Mannschaft dient. In der letzten Saison belegten die Löwen Platz 2 in der Tabelle. Im Final Four duellierten sich beide Teams, wobei die Löwen das bessere Ende für sich hatten und die Saison letztendlich als 3. beendeten.

Nach zuletzt zwei Niederlagen soll am Wochenende endlich der erste Sieg für die Bären her. Mit den heimischen Fans im Rücken spielt es sich für die Bären nochmal einfacher. Dennoch muss gegen die Löwen eine kompakte und geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt werden. Wie immer gilt auch in diesem Spiel, möglichst von der Strafbank fern bleiben und unnötige Fehler zu vermeiden. Rückblickend auf letzte Saison haben die Bären das Heimspiel gegen die Löwen positiv in Erinnerung. Vor beachtlicher Kulisse wurden die Löwen mit 7:4 besiegt und die Hauptrunde euphorisch beendet.

Für alle Fans und Zuschauer besteht die Möglichkeit, vor dem Spiel eine Dauerkarte zu erwerben. Kosten hierfür betragen: Normal 35 € und Ermäßigt 21 €. Die Eintrittspreise für Tagestickets sind (bewusst) nicht erhöht worden und betragen: Normal 5 €, Ermäßigt 3 € Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt. Es gibt auch wieder Online-Tickets unter: https://eishockey-bitburg.vereinsticket.de

Das Eröffnungsbully findet wie gewohnt am 22.10.23 um 19 Uhr in der Eishalle Bitburg statt. Aus logistischen Gründen erfolgt der Einlass ab 18:30 Uhr.