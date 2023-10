Dieses Wochenende: Mountain Crew und ISI GLÜCK rocken das Hunsrücker-Oktoberfest – letzte Tickets sichern

LAUTZENHAUSEN. Wiesn-Spaß am Flughafen Hahn! Noch bis zum 4. November erwarten euch auf dem “Hunsrücker-Oktoberfest” musikalische Top-Acts, ausgelassene Stimmung und natürlich PARTY PUR!

Am kommenden Wochenende, 20. und 21. Oktober 2023, wird es richtig heiss auf der Bühne im atmosphärischen Festzelt! Freitags erwarten euch die fünf Beach-Boys in Lederhosen der österreichischen Stimmungsband “MOUNTAIN CREW” sowie die ehemalige Miss Germany und MEGAPARK-Stimmungssängerin ISI GLÜCK! Samstags heizt euch die “MOUNTAIN CREW” auf dem Oktoberfest so richtig ein – Party-Stimmung garantiert!

Das Programm im Überblick:

FREITAG, 20. OKTOBER – MOUNTAN CREW und ISI GLÜCK