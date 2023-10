Alkohol, Eifersucht und Staubsaugerrohr: Streit eskaliert und löst Polizeieinsatz aus

KAISERSLAUTERN. Alkohol, Eifersucht und ein Staubsaugerrohr: diese Mixtur hat in Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Beamten am Montag berichteten, waren in der Nacht zum Sonntag drei Menschen in einer Wohnung in Streit geraten.

Dabei hätten übermäßiger Alkoholgenuss und Eifersucht eine Rolle gespielt. «Da der 28-jährige Hauptverantwortliche aus Kaiserslautern sich nicht weiter zu helfen wusste, stellte er sich demonstrativ mit einem Staubsaugerrohr vor seine Wohnungstüre», hieß es im Polizeibericht.

Die herbeigerufenen Beamten hätten die Situation aber dann beruhigen können. Zu strafrechtlich relevanten Handlung sei es nicht gekommen.