Saarland: Landesweites Kataster zu Industriebrachen – Nutzung für Neuansiedlungen

SAARBRÜCKEN. Das Saarland will bei Firmenansiedlungen seinen Fokus künftig verstärkt auf Industriebrachen, sogenannte Brownfields, legen. Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) und Thomas Schuck, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar (gwSaar), präsentieren dazu am heutigen Montag (11.30 Uhr) in Saarlouis ein saarlandweites Kataster.

«Ansiedlungen erfordern eine vorausschauende Flächenpolitik. Die Konversion und Nutzung ehemaliger Industrieflächen ist für die Standort- und Projektentwicklung eine wertvolle Ressource für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes», teilte Barke im Vorfeld mit. Unternehmen könnten von den Vorteilen von «Brownfields» als Standort profitieren: Sei es von der logistisch günstigen Lage, der vorhandenen Infrastruktur oder einer möglichen Übernahme von Fachkräften.

Bei der Veranstaltung sollen neben dem neuen Kataster auch erfolgreiche Beispiele und das weitere Vorgehen vorgestellt werden. (Quelle: dpa)