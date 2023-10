Barrierearm, sicher, nachhaltig und sportlich: Stadt Saarburg weiht Bürgerpark “Kirtel” ein

SAARBURG. Die Stadt Saarburg hat im Stadtteil Beurig einen Bürgerpark geschaffen. Dieser bietet, umrahmt von großflächigen Blumenbeeten und schattenspendenden Bäumen, zahlreiche Verweilmöglichkeiten und einen vielseitigen Outdoor-Aktivbereich. Als Teil der barrierearmen Achse vom Kammerforst vom Warsberg verbindet er den Stadtteil Beurig mit dem Bahnhof und der Saarburger Innenstadt, schließt die umliegenden Schulen an und sorgt so für einen sicheren Schulweg.



Vor zwei Jahren blickte man hier noch auf eine weitestgehend brachliegende Fläche. „Der schmale Weg, der hier durchführte, war nur wenigen bekannt und nicht gut zugänglich“, erklärt Bürgermeister Jürgen Dixius. Im Zuge des Vorhabens kaufte die Stadt Saarburg nach teils langwierigen Verhandlungen einzelne Grundstücke. Ziel war es, den Weg aufzuweiten und eine großzügige Wegeverbindung zum Stadtteilzentrum Beurig, den umliegenden Wohngebieten, den angrenzenden Schulen und dem Bahnhof zu schaffen.

„Fahrräder, Familien mit Kinderwagen, Menschen mit Rollatoren oder Rollstuhl und Fußgänger können den sicheren Weg nun gemeinsam nutzen“, so Dixius. Demnächst soll das Vorhaben durch eine Fußgängerampel im Bereich der Hauptstraße ergänzt werden, so dass zusätzlich eine sichere Überquerungsmöglichkeit von der Schodener und Ockfener Straße geschaffen wird.



Große, nachhaltige Grünflächen mit Sonnenliegen und üppig bepflanzte Hochbeete, teils mit Sitzgelegenheiten, laden zum Verweilen ein. Schatten werden die vielen neuen Bäume schenken. Bei der Planung orientierten sich die Landschaftsarchitekten an den vorhandenen Gehölzen und Streuobstwiesen.



Besonderheit des Parks ist der Outdoor-Aktivbereich, der aktuell vor allem in großen Städten unter dem Begriff „Calisthenics“ viele Anhänger findet. In diesem Sportbereich werden Geräte angeboten, die darauf abzielen, unkompliziert mit dem eigenen Gewicht unter freiem Himmel trainieren zu können. Durch das in den Boden eingelassene Trampolin sind auch kleinere Gäste willkommen. Alle Geräte sind für alle Altersklassen zugelassen. „Erwachsene, Jugendliche, Kinder, hier kann gemeinsam trainiert und dann Ruhe getankt werden“, ergänzt Dixius.



Am 11. Oktober hat die Stadt Saarburg den im Kirtel nun offiziell mit Vertreterinnen und Vertretern der umliegenden Schulen, Kitas und den Projektbeteiligten eingeweiht. Das Teilprojekt „Neugestaltung des Bürgerparks im Kirtel“ wurde im Rahmen der „Stadteilentwicklung Beurig – Barrierefreie Verbindung von der Innenstadt Saarburg zum Stadtteil Beurig“ durch den Bund und das Land Rheinland-Pfalz mit Zuwendungen aus dem Programm “Städtebauliche Erneuerung 2020, Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt ” gefördert. Die Gesamtkosten des Vorhabens von rund 700.000 Euro wurden mit 75 % gefördert.



Der Park soll allen Menschen lange Freunde bereiten. Daher weist die Stadt Saarburg auf die Regeln und weiteren Informationen hin, die unter www.saarburg.de/buergerpark veröffentlicht sind. Hier finden Sportbegeisterte auch beispielhaft Anregungen für den Outdoor-Sportbereich. (Quelle: Stadt Saarburg)