Wetteraussichten: Wolken und Regen in der Region

REGION TRIER/OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf viele Wolken und Regen einstellen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte, ist es am Donnerstag stark bewölkt bis bedeckt und teilweise regnerisch. Die Temperaturen liegen bei maximal 17 bis 21 Grad. Es geht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 14 bis 11 Grad. Im Süden ist zeitweise leichter Regen möglich.

Auch am Freitag bleibt es laut den Meteorologen stark bewölkt. Es herrschen milde Temperaturen von maximal 21 bis 26 Grad. Vereinzelt ist etwas Regen möglich. Nur im Südosten ist es im Tagesverlauf teils heiter und niederschlagsfrei. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, im Bergland mit einzelnen starken Böen. In der Nacht zum Samstag wird erneut Regen erwartet. Es kühlt auf 15 bis 12 Grad ab.