Trier: Arnulfstraße gesperrt – Busumleitung in Heiligkreuz – Haltestellen aufgehoben und verlegt

TRIER. Von Montag, 16. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 29. Oktober 2023, wird die Arnulfstraße voll für den Verkehr gesperrt. In diesem Zeitraum werden die Busse der Linien 5 und 85 in Richtung Innenstadt ab der Haltestelle Kyrianderstraße über die Aulstraße und Saarstraße umgeleitet.

In Richtung Weismark/Feyen Castelnau fahren die Busse der Linien 5 und 85 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestellen Straßburger Allee, Rotbachstraße, Wisportstraße und Gambrinusstraße für die Busse der Linie 5 aufgehoben und an die Haltestellen Kyrianderstraße und Südbahnhof verlegt.

Die Haltestellen Straßburger Allee, Rotbachstraße, Wisportstraße, Im Hopfengarten, Bernhardstraße, Metzer Allee sowie Kaiserthermen werden für die Linie 85 aufgehoben und an die Haltestellen Kyrianderstraße und Südbahnhof verlegt.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)