40. Jubiläum für das Hunsrücker Oktoberfest am Flughafen Hahn – Top Acts bis 4. November (inkl. Ticketverlosung)

Hier Feiert die Region! Das Hunsrücker Oktoberfest feiert in diesem Jahr 40. Jubiläum und bietet Partyspaß mit hochkarätigen Acts bis zum 4. November 2023. Wir verlosen 2 x4 Tickets in der Gaudi Box - inkl. 10 Euro Essensgutschein.

HAHN. Der Startschuss für das Hunsrücker Oktoberfest am Flughafen Hahn ist bereits am 29. September mit dem großen Fassanstich gefallen. Bisher zieht der Veranstalter eine positive Bilanz mit 10.000 Besuchern an sechs Veranstaltungstagen. Highlight am Eröffnungswochenende waren Schürze, voXXclub, Mickie Krause und Julian Sommer in der Festhalle. Am zweiten Wochenende wurde in der Festhalle der „Tag der Vereine“ ausgerichtet, der von zahlreichen Vereinen und Ehrenamtlichen sehr gut angenommen worden ist. Das Hunsrücker Oktoberfest hat zum „Tag der Vereine“ gemeinsam mit der Triwo Hahn Airport GmbH ehrenamtliches Engagement in der Region belohnt und zum Hunsrücker Oktoberfest eingeladen.

In diesem Jahr steht der Wiesn-Spaß am Flughafen Hahn unter dem Stern der 40. Jubiläumsausgabe. Nach 38 Jahren Scherer’s Oktoberfest hat die Bodensteiner Gruppe aus Traben-Trarbach im letzten Jahr die Festreihe am Flughafen Hahn übernommen und mit neuem Konzept erfolgreich umgesetzt: nicht nur das neue Festgelände, die neue Festhalle und neue Ticketkategorien bereiteten den Besuchern aus Hunsrück, Eifel und Mosel Wiesn-Freude – auch die herausragenden Bands und Zusatz-Acts ließen die Herzen der Oktoberfest Fans höher schlagen.

Jubiläumsausgabe mit Top Acts wie DJ Ötzi, Micky Krause, Mia Julia und vielen mehr!

Die diesjährige 40. Jubiläumsausgabe des Hunsrücker Oktoberfestes soll das Programm aus 2022 noch einmal toppen. Hochkarätige Top-Acts wie DJ Ötzi, Hermes House Band oder Mia Julia werden den Hunsrück zum Beben bringen. Mickie Krause, der bereits im letzten Jahr für unglaubliche Stimmung in der ausverkauften Festhalle gesorgt hat, ist bereits am Eröffnungswochenende aufgetreten und wird am Final-Wochenende ein weiteres Mal am Flughafen für Gaudi sorgen. Zudem werden an den weiteren Veranstaltungsabenden bis zum 04. November 2023 beliebte Oktoberfest-Bands wie Aischzeit, die Dorfrocker oder die Mountain Crew für Wiesn-Stimmung garantieren.

Als besonderes Highlight erwartet am 31.10. alle Karnevalbegeisterte und Kölsch Fans das Event „Kölsch Pur“, das bereits ausverkauft ist. Das Oktoberfest Special hebt sich an diesem Abend musikalisch ab und bietet mit eindrucksvollen Kölsche Band wie Brings, die Höhner und Kasalla einen stimmungsvollen Abend.

Unterschiedliche Ticketkategorien und exklusive Gruppen-Angebot

Nachdem sich bereits im letzten Jahr die unterschiedlichen Ticketkategorien bewährt haben, setzt der Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf verschiedene Steh- und Sitzplatzbereiche. Auch die beliebte Gaudi-Box mit Bedienung am Tisch und der exklusive Wiesn-Club im erhöhten Bereich mit Schmankerl-Buffet werden im Jubiläumsjahr wieder angeboten. Zudem wurde die Schickeria Loge eröffnet. Diese befindet sich auf 3 Meter Höhe und ist ein geschlossener Bereich mit Wiesn-Buffet, eigener Zapfanlage und Bier inklusive.

Ticket-Infos und Bustransfer

Tickets sind ab 15,90 Euro erhältlich und für den sicheren Transfer direkt zum Oktoberfest sorgen Sonder-Busfahrten über Bohr Reisen.

Alle Informationen und Neuigkeiten zum Hunsrücker Oktoberfest finden Interessierte auch auf der Website www.oktoberfest-hunsrueck.de oder den Social Media Kanälen Facebook und Instagram

