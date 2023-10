Schrecklich: 86-Jährige mit Rollator von LKW erfasst – tot an Unfallstelle

WÖRTH-BÜCHELBERG. Eine 86 Jahre alte Frau mit Rollator ist am Montagnachmittag von einem Lastwagen-Fahrer angefahren worden. Sie starb noch an der Unfallstelle in Wörth-Büchelberg, wie die Polizei Wörth am Montag mitteilte.

Der 32 Jahre alte Fahrer habe die Dame beim Rangieren seines Fahrzeugs vermutlich im toten Winkel gehabt, während sie die Straße überqueren wollte, so die Polizei Wörth auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Er habe nach dem Unfall unter Schock gestanden. Die Straße, in der sich der Unfall ereignete, sei für rund drei Stunden gesperrt worden. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. (Quelle: dpa)