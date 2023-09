Dreyer zum 3. Oktober: “An die große Wiederaufbauleistung erinnern wir uns mit Stolz”

MAINZ. Zum Tag der Deutschen Einheit betont Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Mut der Menschen in der ehemaligen DDR, die sich mit friedlichen Mitteln aus einer Diktatur befreit haben. “Sie haben es möglich gemacht, dass Einigkeit und Recht und Freiheit zur Lebensrealität wurden. Dafür bin ich unendlich dankbar.”

“An ihren Mut und an die große Wiederaufbauleistung erinnern wir uns mit Stolz an unserem Nationalfeiertag am 3. Oktober. Wir feiern aber nicht nur die Leistungen der Vergangenheit. Wir blicken auch darauf, wie wir unsere Zukunft gemeinsam mit unseren Nachbarn gestalten wollen, wie wir zentrale Themen wie soziale Gerechtigkeit, den Klimaschutz oder die Digitalisierung voranbringen können“, so die Ministerpräsidentin weiter, die an den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg teilnehmen wird.

Zu den Lehren der Deutschen Einheit gehöre auch die Einsicht, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit nicht selbstverständlich sind, sondern immer wieder neu erstritten und verteidigt werden müssen. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass Rechtsextremismus, Hass und Hetze ihren Platz im Netz, im Alltag und in den Parlamenten finden. Wir brauchen eine starke Allianz aller demokratischen Kräfte, die dies verhindert“, sagte die Ministerpräsidentin. Zugleich betonte sie, wie unverzichtbar gelebtes Engagement für die freiheitliche Demokratie sei.

„Demokratie ist keine Staatsform zum Zuschauen, sondern zum Mitmachen“, so die Ministerpräsidentin. Deshalb passe es sehr gut zu diesem Tag, dass ehrenamtlich engagierte Bürger und Bürgerinnen aus allen Bundesländern zu den offiziellen Einheitsfeierlichkeiten eingeladen werden. Die Bürgerdelegation aus Rheinland-Pfalz setzt sich in diesem Jahr aus zehn Männern und Frauen zusammen, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtlich engagieren.

Die 33. offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit finden in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Hamburg statt und stehen unter dem Motto „Horizonte öffnen“. Ministerpräsidentin Malu Dreyer besucht auf Einladung von Bundesratspräsident Dr. Peter Tschentscher den ökumenischen Gottesdienst und den Festakt und wird einen Gang über die Ländermeile machen.

Rheinland-Pfalz präsentiert sich am 2. und 3. Oktober auf dem Bürgerfest in der Mönckebergstraße vor der Hauptkirche St. Petri und macht dort mit der wahrscheinlich größten Weinkiste der Welt Werbung für das Land. Dazu gehören ein tolles Musikprogramm, regionale kulinarische Spezialitäten sowie Spitzenweine aus allen Anbaugebieten. Der inklusive Verein Lauter Steine e. V. zeigt zudem einen Auszug aus der eigens entwickelten Lego-Ausstellung mit Bau-Denkmälern aus Rheinland-Pfalz, wie dem Hambacher Schloss oder der Porta Nigra. Die begehbare Weinkiste ist aus acht Schiffscontainern aufgebaut und hat zwei Etagen. (Quelle. Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)