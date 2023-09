Region: Herbstbelebung am Arbeitsmarkt, aber höhere Arbeitslosigkeit gegenüber Vorjahr

TRIER. Im September macht sich eine deutliche Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Region Mosel, Eifel und Hunsrück ist von August auf September um 493 auf 11.391 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 1.106 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote liegt Ende September bei 3,9 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,5 Prozent.

„Von der Reduzierung der Arbeitslosigkeit im Monat September profitieren alle Personengruppen gleichermaßen“, erklärt Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. „Wir stellen allerdings fest, dass gerade bei der Personengruppe der Jugendlichen unter 25 Jahren die Arbeitslosigkeit stärker abgebaut werden konnte. Das liegt unter anderem daran, dass nach Beendigung der Sommerferien im September neue Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse aufgenommen wurden.“

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Region bleibt im September weiterhin auf einem hohen Niveau. Obwohl sich der Bestand an offenen Stellen im Vergleich zum Vormonat um 308 reduziert hat, bleibt der Bedarf an Arbeitskräften mit 5.814 weiterhin groß.

„Wichtigstes Einstellungskriterium ist und bleibt jedoch eine gute und passende Qualifikation. Daher appelliere ich sowohl an die Beschäftigten und die Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen, dass durch betriebliche Weiterbildung eine laufende Anpassung der Kenntnisse garantiert ist. Nur so kann die Transformation auf dem Arbeitsmarkt gelingen“, bilanziert Heribert Wilhelmi. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter und der Arbeitsagentur beraten Beschäftigte, Jobsuchende und Arbeitgeber lebensbegleitend bei jeder Weichenstellung ihres Berufslebens oder ihrer Karriereplanung und vermitteln ihnen die passenden Bildungs- sowie Unterstützungsangebote.

Die Arbeitsmarktzahlen im Überblick

In der Region Trier waren im September 11.391 Menschen arbeitslos gemeldet, 493 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 1.106 Personen oder 10,8 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt 0,4 Prozentpunkte höher als im September 2022.

Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. Mehr Abgänge als Zugänge deuten auf eine sinkende Arbeitslosigkeit hin. Im September konnten 2.898 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 2.419 Personen haben sich arbeitslos gemeldet.

Personengruppen – Jugendliche und ältere Arbeitslose, Frauen und Männer, Ausländer und Langzeitarbeitslose

Von der Reduzierung der Arbeitslosigkeit im Monat September profitieren alle Personengruppen gleichermaßen. Allerdings konnte bei der Personengruppe der Jugendlichen unter 25 Jahren die Arbeitslosigkeit stärker abgebaut werden. Das liegt u. a. daran, dass nach Beendigung der Sommerferien im September neue Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse aufgenommen wurden.

Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit ist um 0,4 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent gesunken, 51 junge Menschen weniger als im August sind arbeitslos. Das entspricht einer Reduzierung von 12,1 Prozent. 370 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren sind aktuell auf Ausbildungs- oder Arbeitsplatzsuche, 26 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

5.963 der Arbeitslosen im Agenturbezirk Trier sind Männer, 5.428 Frauen. Unter den insgesamt 11.391 Arbeitslosen befinden sich 1.369 Jüngere unter 25 Jahren, 2.922 Ältere ab 55 Jahren, 3.833 Ausländer sowie 3.200 Langzeitarbeitslose und 670 schwerbehinderte Menschen.

Stellenangebote

Mit 5.814 gemeldeten Stellen bleibt der Stellenbestand weiterhin hoch. Er liegt jedoch 15 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im September sind 678 Angebote neu gemeldet worden, 308 weniger als im August und 86 weniger als im Vorjahresmonat. Die meisten Arbeitskräfte werden mit 1.083 Stellenangeboten in der Zeitarbeit, in der eine hohe Fluktuation herrscht, gesucht. Auf den folgenden Rängen liegen das verarbeitende Gewerbe mit 846 Stellen, der Handel mit 778 sowie das Gesundheits- und Sozialwesen mit 536 Stellen.

Unterbeschäftigung

Wer an einer Qualifizierung teilnimmt oder erkrankt ist, wird während dieser Zeit laut Gesetz nicht als Arbeitsloser gezählt. Um hier Transparenz zu schaffen, publiziert die Bundesagentur für Arbeit jeden Monat die sogenannte Unterbeschäftigungsquote. Sie bezieht zusätzlich zu den Arbeitslosen unter anderem all jene ein, die zur Erhöhung ihrer Integrationschancen arbeitsmarktpolitisch gefördert werden. Laut aktueller Datenbasis lag im September die Unterbeschäftigung im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier bei 14.793 Personen. Die Unterbeschäftigungsquote sinkt damit zum Vormonat um 0,1 auf 5,0 Prozent, gegenüber September 2022 ist sie um 0,5 Prozentpunkte gestiegen.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

3.837 Triererinnen und Trierer sind aktuell auf Jobsuche, 123 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr liegt sie um 0,5 Prozentpunkte höher.

In der Stadt Trier sind 2.075 der Arbeitslosen männlich, 1.762 weiblich. Unter den insgesamt 3.837 Arbeitslosen befinden sich 456 Jüngere unter 25 Jahren, 732 Ältere über 55 Jahren, 1.456 Ausländer und 1.221 Langzeitarbeitslose. Im September haben sich 784 Menschen im Stadtbezirk arbeitslos gemeldet, 922 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich waren 2.333 Menschen und damit 105 weniger als im Vormonat auf Jobsuche. Gegenüber September 2022 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 103 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Quote um 0,1 Prozentpunkte.

Im September meldeten sich 487 Personen im Landkreis Bernkastel-Wittlich arbeitslos, 590 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. 1.179 der insgesamt 2.333 Arbeitslosen sind Männer, 1.154 sind Frauen. Darunter befinden sich 261 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 680 Arbeitslose, die älter als 55 Jahre sind, 827 Ausländer und 613 Langzeitarbeitslose.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sank die Arbeitslosigkeit im September auf 1.413 Personen, was einer Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent entspricht. Damit sind 102 Personen weniger arbeitslos als im August und 182 mehr als im Vorjahresmonat. Die Quote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent und ist damit weiterhin die niedrigste im Agenturbezirk Trier.

Unter den aktuell 713 arbeitslosen Männern und 700 arbeitslosen Frauen befinden sich 189 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 399 Ältere ab 55 Jahren, 415 Ausländer und 366 Langzeitarbeitslose. 453 Menschen konnten im September ihre Arbeitslosigkeit beenden. 352 Personen meldeten sich erstmals oder erneut arbeitslos.

Kreis Vulkaneifel

Im Vulkaneifelkreis sind im September 1.422 Menschen arbeitslos, 264 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent gesunken. Im September 2022 lag sie bei 3,5 Prozent.

Im September haben sich 225 Bürgerinnen und Bürger aus dem Vulkaneifelkreis arbeitslos gemeldet, 315 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Von den 1.422 Arbeitslosen sind 719 Männer und 703 Frauen, darunter befinden sich 174 Jüngere unter 25 Jahren, 431 Ältere ab 55 Jahren, 404 Ausländer und 417 Langzeitarbeitslose.

Landkreis Trier-Saarburg

Im Landkreis Trier-Saarburg sinkt die Arbeitslosenquote im September auf 2,9 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen sank von August zum September um 69 Personen auf 2.386 Jobsuchende. Im Vergleich zum September 2022 hat sich die Arbeitslosigkeit um 209 Personen erhöht.

Unter den 1.277 arbeitslosen Männern und 1.109 arbeitslosen Frauen befinden sich 289 Jüngere unter 25 Jahren, 680 Ältere ab 55 Jahren, 731 Ausländer und 583 Langzeitarbeitslose. 571 Menschen meldeten sich arbeitslos, 618 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)