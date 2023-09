Luxemburg: Einbrecher von Bewohnern auf frischer Tat überrascht – Täter flüchten

MONDORF. Am heutigen Mittwoch wurde gegen 1.30 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Dr Auguste Schumacher in Mondorf gemeldet. Ersten Informationen nach verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zur Garage und durchwühlten dort ein Auto.

Die Bewohner wurden allerdings durch den Alarm geweckt und überraschten die Täter auf frischer Tat. Diese konnten jedoch flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)