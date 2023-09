Tag des Tischlerhandwerks: Ministerpräsidentin besucht Tischlereibetrieb in Welschbillig

WELSCHBILLIG. Am “Tag des Tischlerhandwerks” hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer einen Tischlereibetrieb in Welschbillig besucht.

„Das Tischlerhandwerk steht für eine Wirtschaftskraft mit Zukunftssinn. Und für Ideenreichtum und eine Innovationsvielfalt mit enormer Strahlkraft, gerade in unserer Region auch über die Landesgrenzen hinaus. Als Ministerpräsidentin macht es mich überaus stolz, dass wir Unternehmen wie die Tischlerei Hubert Schmitt im Land haben, die ein gutes Beispiel dafür ist, wie aus einem traditionellen Handwerksbetrieb ein hochmodernes Unternehmen werden kann“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei ihrem Besuch in Welschbillig. In diesem Jahr übernahm die Ministerpräsidentin erneuert die Schirmherrschaft für den Tag des Tischlerhandwerks.

Das Tischler- und Schreinereihandwerk in Rheinland-Pfalz setzt vorwiegend auf Lieferanten und Produktionspartner aus der Region. So leistet die Branche einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz und stärkt nebenbei unsere regionale Wirtschaft. „Wir haben als Landesregierung das Bauen mit Holz in der Landesbauordnung erleichtert und das Label HOLZ VON HIER® eingeführt. Denn regional erwirtschaftete Holzerzeugnisse leisten einen großen Beitrag dazu, unser Ziel zu erreichen, bis 2040 klimaneutral zu werden“, betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Mit rund 2.300 Betrieben, 13.000 Beschäftigten und 1.200 Auszubildenden gehört das Tischlerhandwerk zu den tragenden Säulen des Mittelstands. „Rheinland-Pfalz ist ein attraktiver Standort mit Heimat und Zukunft vieler starker und innovativer mittelständischer Unternehmen. Sie stellen mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze und generieren einen bedeutenden Teil des Gesamtumsatzes der Wirtschaft in unserem Land. Gute Arbeit, Wohlstand und Teilhabe für die Menschen sind in Rheinland-Pfalz möglich, weil wir einen erfolgreichen Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft haben“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer abschließend.

Am Tag des Tischlerhandwerks präsentiert sich das rheinland-pfälzische Tischlerhandwerk alle zwei Jahre der breiten Öffentlichkeit und öffnet seine Werkstätten für interessierte Besucher und Besucherinnen. Er findet abwechselnd in Hessen und Rheinland-Pfalz statt.