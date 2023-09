++ Aktuell: Ingrid Monika Steinmetz aus Bekond vermisst – hilflose Lage befürchtet ++

BEKOND. Seit dem gestrigen Sonntagnachmittag wird die 47-jährige Ingrid Monika Steinmetz aus Bekond vermisst.

Sie verließ am Sonntagnachmittag ihr Zuhause zu Fuß in unbekannte Richtung. Seither fehlt von ihr jede Spur. Es ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht auszuschließen, dass Frau Steinmetz sich in einer Hilflosen Lage befindet.

Frau Steinmetz kann wie folgt beschrieben werden:

– ca. 1,65 Meter groß

– schlanke Figur

– kurze Haare, Undercut, Kopfhaar wellig grau

– trägt aktuell keine Brille

– halbhohe braune Schnürschuhe “Scorp” (Wanderschuhe)

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Steinmetz geben können, werden gebeten sich unter 06502/91570 bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)