CLEMENCY. Am 17.9. kam es in Clemency, in der rue de Grass, zu einer Schlägerei zwischen 20 Personen. Es handelte sich dabei um Gewalttätigkeiten zwischen Besuchern einer Party.

Dabei wurde eine Person mit einer Flasche im Gesicht verletzt, während eine andere einen Faustschlag ins Gesicht erlitt. Die nicht zur Party geladenen Unruhestifter flohen dann in unbekannte Richtung. (Police Grand-Ducale)