Mit Glasflasche am Kopf verletzt: Streit unter Betrunkenen eskaliert – 36-Jähriger ins Krankenhaus

VALLENDAR. Am Samstag wurde der Polizei in Bendorf um 11.27 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung am Rheinufer gemeldet. Zwei auffällige Personen seien im Bereich des Rheinufers in Vallendar unterwegs, einer davon mit einer stark blutenden Kopfverletzung.

Durch die Streife konnten die zwei Männer tatsächlich am Rheinufer angetroffen werden. Die beiden Männer im Alter von 27 und 36 Jahren waren stark angetrunken und gaben an, dass sie sich zuvor gestritten hätten. Man hatte sich wohl geschlagen, wobei einer der Männer auch eine Glasflasche genutzt hatte.

Der 36-Jährige musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 27-jährige Mann wies nur oberflächliche Verletzungen auf. Nach Entnahme einer Blutprobe, bei welcher er noch Widerstand leistete, konnte ein für ihn bestehender Haftbefehl direkt vollstreckt und er in die nächste Justizvollzugsanstalt eingewiesen werden.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden (Telefon: 02622/94020). (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)