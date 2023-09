Luxemburg: Ausschreitungen bei Demo gegen syrisches Regime – Person mit Messer verletzt

LUXEMBURG. Bei einer Demonstration der syrischen Gemeinschaft auf der Place de Paris in Luxemburg-Stadt gegen das aktuelle Regime in Syrien ist es am Samstag, den 16.9., zu Ausschreitungen gekommen. Voraus gingen Provokationen von Personen, die nicht an der Demo teilnahmen.

Diese Provokationen eskalierten dahingehend, dass zwei Personen auf einem Motorrad durch die Menschenmenge fuhren und dabei eine ältere Dame leicht verletzten. Anschließend kam es zu einem Gerangel, wobei einer der mutmaßlichen Täter eine Person mit einem Messer verletzte.

Letztere musste ärztlich versorgt werden. Die mutmaßlichen Unruhestifter konnten ermittelt und protokolliert werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)