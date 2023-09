Rund 1,3 Millionen Euro für Ausbau der K 21 in der Ortsdurchfahrt Plein

PLEIN. Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt hat einen Förderbescheid in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Plein im Landkreis Bernkastel-Wittlich an Landrat Gregor Eibes überreicht.

„Gut ausgebaute und sichere Straßen in den ländlichen Räumen sind uns ein besonderes Anliegen“, begründet Schmitt die Unterstützung der Ausbaumaßnahmen. „Gerade die Kreisstraßen übernehmen im kommunalen Straßennetz eine bedeutende Funktion. Wir optimieren die Verkehrsinfrastruktur in unserem Land, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und damit Arbeitsplätze in allen Regionen zu sichern und neue zu schaffen“, so Schmitt.

Der Vollausbau der Kreisstraße erstreckt sich auf den Bereich der Ortsdurchfahrt in der Gemeinde Plein. Ebenso ist die Instandsetzung und Verbreiterung der Gehwege seitens der Gemeinde vorgesehen. Für diese Maßnahme hat die Verkehrsministerin dem Ortsbürgermeister von Plein, Bernd Rehm, für den Ausbau der Gehwege entlang der K 21 einen Förderbescheid in Höhe von 130.000 Euro übergeben. Des Weiteren werden die beiden ÖPNV-Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Für die Fußgänger werden barrierefreie Querungsstellen hergestellt. Außerdem wird der Parkplatz an der Ortsausfahrt Richtung Wittlich im Zuge der Baumaßnahme ebenfalls erneuert werden.

„Durch die Realisierung dieses Bauprojekts wird den Einwohnern und Einwohnerinnen von Plein eine zeitgemäße und verlässliche Verkehrsverbindung innerhalb ihres Ortes geboten. Diese Maßnahme stellt einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrsinfrastruktur in Plein dar und trägt maßgeblich dazu bei, die Mobilität und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Plein zu erhöhen“, freut sich Landrat Grergor Eibes über das geplante Straßenbauprojekt.