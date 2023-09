Pannenfahrzeuge bleiben auf A1 liegen: Katastrophenschutz versorgt Menschen mit Getränken

MEHRING. Am heutigen Montag, blieb gegen 8.20 Uhr ein LKW auf der BAB1 in der Baustelle zwischen der Anschlussstelle Mehring und der Tank- und Rastanlage Hochwald West wegen Motorschadens liegen. Aufgrund der einspurigen Verkehrsführung in der Baustelle war die Richtungsfahrbahn Saarbrücken blockiert.

Der Verkehr staute sich bis zur Anschlussstelle Mehring zurück, dort erfolgte eine Ableitung durch die Autobahnmeisterei Schweich. Nach der Bergung des LKWs gegen 10.00 Uhr löste sich der Stau aber nur teilweise auf, da ein weiteres Pannenfahrzeug in der Baustelle, das sich nicht mehr starten ließ, den Verkehr beeinträchtigte.

Erst gegen 11.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei und der Stau löste sich bis 12.00 Uhr komplett auf. Wegen der hohen Temperaturen und der langen Dauer, die die Verkehrsteilnehmer im Stau verbringen mussten, wurde durch den Brand- und Katastrophenschutz eine Versorgung mit Getränken organisiert. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)