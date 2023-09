Zehn Personen gehen aufeinander los: Familienstreit mit Metallstangen und Baseball-Schlägern – mehrere Verletzte

WALDMOHR. Ein Familienstreit hat am späten Samstagabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 22 Uhr wurde in mehreren Notrufen über eine Schlägerei in der Saarpfalzstraße in Waldmohr berichtet. Dabei sollen bis zu zehn Personen beteiligt gewesen sein und gar Baseballschläger und Metallstangen zum Einsatz gekommen sein.

Einsatzkräfte auch von umliegenden Dienststellen konnten die Gemüter vor Ort beruhigen und die Personalien der beteiligten Personen aufnehmen. Bei allen Beteiligten handelte es sich um Angehörige einer Familie. Resultat der Auseinandersetzung waren mehrere leicht verletzte Personen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Eine Gefahr für Außenstehende bestand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und im Verlauf der durchgeführten Ermittlungen Beweismittel und Spuren gesichert.

Augenzeugen der Tat, die sachdienliche Angaben machen können und deren Personalien nicht bereits durch Einsatzkräfte aufgenommen wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern)