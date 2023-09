Hunsrück: Betrunkener PKW-Fahrer ignoriert Anhaltesignale – und fährt auf Streifenwagen auf

RHEINBÖLLEN. Am Freitagabend sollte gegen 20.00 Uhr ein Kleinwagen in der Bahnhofstraße in Rheinböllen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der Fahrzeugführer alle polizeilichen Anhaltesignale ignorierte, wurde er überholt und erneut versucht, ihn zum Anhalten zu bewegen.

In der Folge fuhr er auf den Streifenwagen auf und verursachte Sachschaden. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem merklich alkoholisierten Fahrer ergab einen Wert von über zwei Promille.

Im Anschluss wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. Er hat nun führerscheinrechtliche Konsequenzen zu befürchten. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)