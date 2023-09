Vulkaneifel: Demenzkranke Frau (82) vermisst – schnell wohlbehalten gefunden Dank koordinierter Suche

DAUN. Am 8.9.2023 meldete ein 80-jähriger Mann aus dem Bereich der Stadt Daun gegen 16.30 Uhr seine 82-jährige, an Demenz erkrankte Frau als vermisst. Sie hatte sich in einem unbeobachteten Moment aus dem Haus geschlichen.

Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun wurden umgehend koordinierte Such-, Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, welche schließlich zum Erfolg führten.

Die vermisste ältere Dame konnte sehr schnell gegen 17.00 Uhr am Stadtrand von Daun aufgegriffen und zu ihrem Ehemann zurückgebracht werden.

Ihr ging es körperlich gut. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)