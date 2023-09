Lossprechungsfeier in Daun: 80 neue Gesellinnen und Gesellen für das Handwerk

DAUN. Großer Bahnhof Ende August im Dauner Forum. Die Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (KH MEHR) hatte zur Lossprechungsfeier eingeladen. Rund 300 Gäste feierten den erfolgreichen Abschluss von 80 neuen Fachkräften im Handwerk.

Die neuen Gesellinnen und Gesellen erhielten ihre Prüfungszeugnisse im Beisein von zahlreichen Gästen aus Politik, Gesellschaft, den Ausbildungsbetrieben, Prüfungsausschüssen und Familien überreicht. Daun ist die zweite von drei Lossprechungsfeiern der KH MEHR.

Insgesamt sind 258 neue Fachkräfte im Bereich vom Eifelkreis, Vulkaneifelkreis und Kreis Bernkastel-Wittlich zu beglückwünschen. Darunter 44 Prüfungsbeste. Sie haben in der Gesamtnote mit mindestens „gut“ abgeschnitten.

Reichlich Lob und anerkennende Worte gab es an die „Stars des Abends“, die neuen Gesellinnen und Gesellen, von allen Festrednern. Thomas Klassmann, Direktor Regionalmarkt Eifel der VR Bank RheinAhrEifel eG bezeichnete die Entscheidung für einen Handwerksberuf als eine Entscheidung mit Jobgarantie. „Der Fachkräftemangel ist ein Hemmschuh für die Wirtschaft“ bewertet er die aktuelle Lage und nannte 300 nicht besetzte Ausbildungsstellen allein in der Vulkaneifel. „Bleiben Sie der Region und Ihrem Handwerk treu“, ermunterte Judith Klassmann-Laux die 80 neuen Fachkräfte.

Als Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Daun weiß auch sie ebenso um die Lage im Handwerk. Die Prüfungszeugnisse wurden von den Vertretern der jeweiligen Handwerksinnungen überreicht. In besonders unterhaltsamer Weise richtete Obermeister Michael Fandel sich an das Publikum. Er hatte mit den Zimmerinnen und Zimmern eine der größeren Gruppen zu beglückwünschen. Mit dem feierlichen Zimmermannsgruß erhob er seine neuen Kolleginnen und Kollegen in den Gesellenstand.

Und mit den Worten „Bleibt bei der 5-Tage-Woche, denn in vier Tagen kann man nicht alles lernen, was noch kommt“, leitete er auf das beständige Weiterbilden hin, was jeder Handwerksberuf mit sich bringt. Denn bei aller Tradition sind Innovation und Fortschritt gefragt. Kreishandwerksmeister Hermann Waldorf wies in seinem Schlusswort auf die Bedeutung der Handwerksinnungen hin, die sich in der Kreishandwerkerschaft vereinen. „Lassen Sie uns unseren Weg weiter gemeinsam gehen“, rief er auf.

Die Moderation des Abends hatte der stellvertretende Geschäftsführer der KH MEHR, Christian Weirich. Er betonte die Arbeit der Gesellenprüfungsausschüsse, in der sich über 300 Handwerkerinnen und Handwerker in den gesamt 22 Innungen der KH MEHR engagieren. Erst kürzlich wurden diese für fünf Jahre in ihr Ehrenamt berufen.

Die 80 neuen Fachkräfte teilen sich auf folgende Berufe und Handwerksinnungen auf:

Anlagenmechaniker/innen für Sanitär, Heizung- und Klimatechnik – SHK-Innung Westeifel, Elektroniker/innen für Energie- und Gebäudetechnik – Elektroinnung Westeifel, Schreiner/innen (Tischler/innen) – Schreiner-Innung Westeifel, Kraftfahrzeugmechatroniker/-innen für Personenkraftwagentechnik oder für Nutzfahrzeugtechnik – Kfz-Innung Daun-Prüm, Mauerer/innen – Baugewerbe-Innung MEHR, Zimmerer/innen – Zimmerer-Innung Westeifel und Baugewerbe-Innung MEHR. Fotos aller Prüfungsgruppen und Impressionen des Abends auf www.das-handwerk.de

Liste der Prüfungsbesten der Feier in Daun:

Anlagenmechaniker SHK

Anreas Joseph Krämer – Haustechnik Kreutz GmbH

Elektroniker

Pascal Ruland – Schmitz Haustechnik GmbH

Kfz-Mechatroniker

Julian Christen – Car Repair Chris Leonhard Reisen

Jannick Kuhn – Autohaus Werner Stabel

Maurer/-in

Tim Heinen – Thielen Bau GmbH

Andrea Krämer – Heibges Bau GmbH

Meik Welling – HTI Hoch-, Tief- u. Ing.-Bau Baugesellschaft mbH

Tischler/-in

Karl Pietzsch – Schreinerei Wolfgang Lamberty

Tom Steinfeld – Udo Görres – Bau- und Möbelschreinerei

Zimmerer/-in

David Arens – Zimmerei Backes GmbH

Michel Blameuser – Zimmerei-Dachdeckerei Anton & Peter Nosbers GbR

Aaron Rascopp – Holzbau Stoffel GmbH

Lukas Schäfer – Holzbau Elsen OHG

Florian Schomer – DIB Densborner Industriebau GmbH