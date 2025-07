Autobahn-Unfall in Luxemburg: 37-jähriger Motorradfahrer tot am Unfallort

LUXEMBURG. Am 15.7.2025, gegen 6.20 Uhr, ereignete sich auf der A3 in Richtung Luxemburg-Stadt unweit der Grenze zu Frankreich ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der 37-jährige Motorradfahrer aus Frankreich am Unfallort.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft weilte der Mess- und Erkennungsdienst (Police technique) der Polizei vor Ort. Für die Dauer der Rettungsarbeiten sind zwei Spuren gesperrt und wird der Verkehr über den Poste frontiere de Zouftgen umgeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)