Betrunkener fährt vier Schwestern an Fußgängerüberweg an – alle vier schwer verletzt

HOMBURG, OT ERBACH. Am 2.9.2023, gegen 19.41 Uhr, ereignete sich am Fußgängerüberweg in der Berliner Straße 123 in Homburg, OT Erbach, ein Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen. Es handelte sich hierbei um vier Geschwister, jeweils weiblich, im Alter von fünf, zwölf, 13 und 18 Jahren.

Sie waren gerade dabei den Fußgängerüberweg zu überqueren, als sie von einem aus Richtung Bruchhof kommenden PKW-Fahrer übersehen und angefahren wurden. Alle vier Schwestern wurden schwer verletzt zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der 69-jährige, männliche Fahrzeugführer aus Homburg war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)