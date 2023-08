Luxemburg: Tödliche Flucht vor der Polizei – Randalierer stirbt bei Verfolgungsjagd – PKW in Flammen

NIEDERKORN. Am Abend des 28. August 2023 wurde in der Cité op Lauterbann in Niederkorn eine Person gemeldet, die sich unbefugt auf einem Privatgrundstück aufhalten und dort randalieren würde. Eine Polizeistreife begab sich zur besagten Adresse, woraufhin den Beamten der beschriebene Mann mit seinem Fahrzeug entgegenkam.

Beim Anblick der Polizeistreife flüchtete der Mann jedoch, woraufhin die Beamten die Verfolgung aufnahmen. An der Kreuzung der Pénétrante de Lankelz mit dem Boulevard Grande-Durchesse Charlotte in Esch-Alzette kollidierte der Fahrer mit einer Mauer, wodurch sein Fahrzeug in Brand geriet.

Die Beamten eilten sofort zur Unfallstelle und unternahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr Lösch- und Rettungsversuche. Der Rettungsdienst konnte vor Ort allerdings nur noch den Tod des verunglückten Fahrers feststellen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Errichtung des Unfallprotokolls und die Beschlagnahmung des Fahrzeugs an und eine Autopsie wurde beantragt. (Quelle: Police Grand-Ducale)