“Blau-Weiß” Ehrang auf “neuem alten” Platz und mit Jubiläumspin auf dem Ehranger Markt

TRIER-EHRANG. So wie erstmals 1952 präsentiert sich der Verein dieses Jahr wieder auf dem Platz vor dem Ärztehaus neben der Sparkasse auf dem Marktplatz in Ehrang mit nagelneuem Ausschankwagen und auf der Kyllseite mit seinem weit über Ehrangs Grenzen hinaus beliebten „Krompa Schniedcha“-Stand.

Darüber hinaus wirft ein großes Jubiläum seine Schatten voraus: Am Rosenmontag, 12. Februar 2024, zieht der 50. Rosenmontagszug durch die Straßen von Ehrang von der Quinter Straße bis zum Marktplatz. Grund genug für den Theater- und Karnevalsverein, der wechselseitig mit der KG Rot Weiß Ehrang als Veranstalter auftritt und ihn 2024 turnusmäßig organisiert, für dieses besondere Ereignis einen besonderen Jubiläumspin zu gestalten. Finanziert wurde der Pin von Thomas Müller, Inhaber eines in Ehrang ortsansässigen Reisebüros und Wladimir Pojanow vom lokalen Lebensmittelmarkt.

„Mit dem Erwerb des Jubiläumspins leistet jeder Käufer seinen persönlichen Beitrag zur Finanzierung unseres traditionsreichen Rosenmontagszugs, dessen Kosten über die letzten Jahre enorm gestiegen sind“, so Dennis Labarbe, 1. Vorsitzender des Vereins. Ab dem letzten Markttag am 5. September ist der Pin am Stand der „Blau-Weißen“ zum Preis von 4,00 Euro sowie bei allen kommenden Veranstaltungen, unter anderem bei der Theaterspielzeit im Oktober, erhältlich.

Alle Infos zum Engagement des Vereins auf dem Ehranger Markt 2023 unter www.blau-weiss-ehrang.de/ehranger-markt. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.)