Brand in Holzbetrieb hält Einsatzkräfte stundenlang auf Trab

ANNWEILER AM TRIFELS. Ein Feuer in einem Holzbetrieb im Landkreis Südliche Weinstraße hat am Freitag stundenlang die Rettungskräfte beschäftigt.

Die Löscharbeiten in Annweiler am Trifels dauerten am Nachmittag noch an, teilte die Polizei mit.

Der Brand war in der Nacht auf Freitag gemeldet worden, die Lage sei aber unter Kontrolle, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises.

Die Messungen vor Ort hätten ergeben, dass die Luft durch den Brand nicht mit gefährlichen Schadstoffen belastet worden sei. E

s sei fast nur Holz verbrannt. Die Schadenssumme ist unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren den Angaben zufolge etwa 70 Fahrzeuge und 220 Personen im Einsatz.