Sekundenschlaf: PKW kracht in Verkehrsinsel – Fahrzeug und Verkehrsinsel erheblich beschädigt

SAARBRÜCKEN-ROTENBÜHL. Am 18.8.2023 wurde die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt gegen 16.00 Uhr über einen Verkehrsunfall im Bereich des Wildparks in Saarbrücken in Kenntnis gesetzt. Hierbei soll es sich um einen Alleinunfall gehandelt haben, wobei eine Verkehrsinsel und das Fahrzeug erheblich beschädigt worden seien.

Demnach gaben unbeteiligte Zeugen an, dass das betroffene Fahrzeug im Meerwiesertalweg in Richtung Dudweiler geführt worden wäre. Aus bislang unerklärlichen Gründen sei das Fahrzeug nach links in eine Verkehrsinsel gekracht und wenige Meter danach zum Stillstand gekommen.

Nach Einleitung der Rettungskette und Versorgung des Fahrers konnte dieser zur Sache befragt werden. Glücklicherweise erlitt der Fahrer keine Verletzungen durch den Unfall. Darüber hinaus gab er an, dass er vermutlich in einen Sekundenschlaf gefallen sei und dann nach links mit der Verkehrsinsel kollidierte.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)