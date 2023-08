Gegen geparkten PKW gedonnert und weitergefahren: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet drei Alkoholfahrten am gestrigen Freitag.

Am 17. August 2023 wurde in der Nähe des Stadions in Gasperich gegen 23.55 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Fahrzeug gegen ein abgestelltes Auto geprallt und anschließend weitergefahren war. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Da dieser den Alkoholtest verweigerte, wurde dem Fahrer ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

Am 18.8.2023 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 2.10 Uhr in der rue Caspar Mathias Spoo in Echternach einen Autofahrer, bei dem der Alkoholtest positiv ausfiel. Da hierbei der maximal zulässige Höchstwert überschritten wurde, wurde das Fahrzeug immobilisiert und dem Fahrer ein Fahrverbot zugestellt.

Auf der N28 von Sandweiler in Richtung Ötringen fiel einer Polizeistreife am 18.8., gegen 3.00 Uhr, ein Fahrzeug auf, das an einer Bushaltestelle stand. Bei der Kontrolle gab der Fahrer an, wegen einer Reifenpanne angehalten zu haben, die Beamten nahmen jedoch auch Alkoholgeruch wahr. Daraufhin wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Das Fahrzeug wurde immobilisiert und der Führerschein eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)