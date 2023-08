Nach Brand am Sonntag: Hochhaus weiter unbewohnbar – Anlaufstelle in Turnhalle

LANDSTUHL. Nach einem Dachgeschossbrand in einem Hochhaus in Landstuhl bei Kaiserslautern können die Bewohner weiterhin nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie lange das Gebäude nach dem Brand am Sonntag noch unbewohnbar ist, konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht sagen.

Für die Bewohner wurde in der Turnhalle einer Grundschule eine Anlaufstelle geschaffen. Um die Übernachtung und Verpflegung kümmerten sich die Verbandsgemeinde Landstuhl und der Landkreis Kaiserslautern, hieß es von der Polizei. Durch das im Stadtteil Atzel ausgebrochene Feuer wurde niemand verletzt. Zum Sachschaden und der Brandursache wurden noch keine Angaben gemacht. (Quelle: dpa)