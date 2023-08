“Musik aus dem Schwalbennest”: Beliebte Orgel-Konzertserie im Trierer Dom 2023

TRIER. Die beliebte Konzertserie „Musik aus dem Schwalbennest“ beginnt am Samstag, 26. August, um 11.30 Uhr im Trierer Dom. Jeweils samstags spielen Organisten an der Hauptorgel des Trierer Doms, die 1974 von der Firma Johannes Klais in Bonn erbaut wurde und im kommenden Jahr ihren 50. Geburtstag feiert.

Innerhalb der 30 Minuten Orgelmusik hat auch das Orgelteufelchen einen kurzen Auftritt mit seinen fünf Tönen der Panflöte. Karten zum Preis von drei Euro (Schüler, Studenten zwei Euro) gibt es ab 11 Uhr nur an der Konzertkasse, nicht im Vorverkauf.

Hier die Reihe im Überblick:

26. August 2023 I 11.30 Uhr

Domorganist Josef Still, Trier

„Orgelmusik aus England“ von William Mathias, Edward Elgar, Louis Vierne, Samuel Wesley und Henry Smart

2. September 2023 I 11.30 Uhr

Holger Weimbs, Zülpich

„Geburtstage“ Werke von Johann Pachelbel, Hubert Parry, Jaques-Nicolas Lemmens, Joseph Jongen, Flor Peeters und Max Reger

9. September 2023 I 11.30 Uhr

Marius Herb, Augsburg

Orgelmusik von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Horatio Parker und Max Reger

(Fantasie und Fuge über den Namen B-A-C-H)

16. September 2023 I 11.30 Uhr

Domorganist Josef Still, Trier

Werke von Max Reger und Jean Langlais

23. September 2023 I 11.30 Uhr

André Gold, München und Altötting

Werke von Samuel Rousseau, Sigfrid Karg Elert, Percy Fletcher und André Gold

30. September 2023 I 11.30 Uhr

Thomas Kitzig, Saarbrücken

Musik von Francois Couperin, Johann Sebastian Bach, Andreas Willscher und

Gaston Belier

7. Oktober 2023 I 11.30 Uhr

Adrian Caspari, Köln Orgelromantik mit Henri Mulet, Sigfrid Karg-Elert und Charles Villiers Stanford

14. Oktober 2023 I 11.30 Uhr

Domorganist Josef Still I Trier

Abschluss mit Johann Sebastian Bach und Sigfrid Karg-Elert (Symphonischer Choral „Jesu, meine Freude”)

Detailliertes Programm unter www.dommusik-trier.de und www.trierer-orgelpunkt.de. (Quelle: Dommusik Trier)