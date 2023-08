Teilnehmer aus 20 Nationen: Internationaler Ferienkurs der Uni Trier feiert 50. Jubiläum

TRIER. Der Internationale Ferienkurs der Universität Trier feiert Jubiläum. Im Rathaussaal der Stadt Trier wurden 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 20 Nationen begrüßt. Drei Wochen lang lernen sie Deutsch.

Der Internationale Ferienkurs findet im August 2023 bereits zum 50. Mal statt. Beim dreiwöchigen Programm erwarten die 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt Deutschkurse, Exkursionen und kulturelle Veranstaltungen. Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel hieß Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tutorinnen und Tutoren ebenso wie die Sprachlehrkräfte willkommen: „Wir feiern in diesem Jahr nicht nur das 550-jährige Gründungsjubiläum, sondern auch den 50. Internationalen Ferienkurs. Ich freue mich daher ganz besonders, Sie in Trier und an der Universität zu begrüßen.“

Im Trierer Rathaussaal trafen sich die Deutschlernerinnen und -lerner aus 20 Ländern am Dienstagabend zum ersten Mal. Mit 18 Personen kommen die meisten Gäste dieses Jahr aus Taiwan. Zwei Gruppen mit je neun Studentinnen und Studenten von der National ChengChi University und der Tamkang University haben sich für den Ferienkurs angemeldet. Zsofia auf Ungarn ist allein angereist und gehört zu den drei jüngsten Teilnehmerinnen. Sie ist gerade einmal 18 Jahre alt und nimmt bereits das zweite Mal an einem mehrwöchigen Deutschkurs teil: „Ich spreche schon Deutsch auf B2-Niveau, aber es ist immer viel leichter, wenn ich direkt mit den Menschen in Kontakt bin.“ Zsofias Deutschkenntnisse und die der weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer testete Präsident Michael Jäckel gleich einmal mit Zungenbrechern.

Der August steht seit 1971 jedes Jahr – mit Ausnahme des pandemiebedingten Ausfalls 2020 und der Pause im Jahr 1990 – im Zeichen des Internationalen Ferienkurses. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt kommen am Campus der Universität und in der Stadt Trier zusammen, um gemeinsam Deutsch zu lernen und in die Kultur der Region einzutauchen. Oberbürgermeister Wolfram Leibe überreichte dem Präsidenten eine Urkunde zum Jubiläum des Ferienkurses und ergänzte: „Die Stadt Trier und die Universität verbindet bereits eine lange Tradition, auch der Ferienkurs reiht sich mit seinem diesjährigen Jubiläum ein.“

Stefanie Morgen vom International Office der Universität stellte das Team aus Tutorinnen und Tutoren sowie die Lehrkräfte vor. Die Leiterin des Internationalen Ferienkurses ist selbst oft mit dabei, wenn es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Cochem zur Schifffahrt oder zum Konzert in der Trierer Basilika geht. Auch die Lehrkräfte und die Tutorinnen begleiten die Ausflüge, sind Ansprechpartnerinnen und helfen bei allen Fragen. „Dabei lernen nicht nur die Teilnehmenden etwas, auch für uns Lehrkräfte bringt es viel Spaß und eine ganz interessante Auseinandersetzung mit der Sprache mit sich“, sagt Hanna Parkhomchuk. Sie unterrichtet in diesem Jahr eine der fünf Kursgruppen, benannt nach den Trierer UNESCO-Welterbestätten.

Egal ob aus Kanada, Taiwan, Dänemark oder Australien, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ferienkurses erwartet ein abwechslungsreicher Ferienkurs. Im Deutschunterricht am Vormittag schulen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Lese-Hörverständnis ebenso wie ihre Kommunikationskompetenzen in Deutsch. In Konversationskursen auf verschiedenen Sprachniveaus trainieren die Deutschlernerinnen und -lerner ihre Alltagskommunikation. Aber nicht nur an der Universität lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Deutsch, auch bei Kulturveranstaltungen, gemeinsamen Ausflügen in Trier und Stadtführungen lernen sie die Region, die Menschen und die Sprache kennen. Während der Exkursionen in angrenzende Regionen wie der Stadt Luxemburg oder dem französischen Metz können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die europäische Gemeinschaft erleben. Bis zur Abreise am 1. September gibt es also viel zu entdecken beim 50. Internationalen Ferienkurs. (Quelle: Universität Trier)