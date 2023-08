Mosel: Biker stürzt nach Ausweichmanöver in den Graben – Porschefahrer haut ab

PIESPORT. Wie die Polizei Hermeskeil mitteilt, kam es am heutigen Montag, 07.08.2023, auf der L50 im dortigen Kurvenbereich gegen 17.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach Angeben des Geschädigten sei ein silberner Porsche, welcher in Fahrtrichtung Piesport fuhr, auf die Gegenfahrspur gekommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern habe der Motorradfahrer ausweichen müssen und sei in der Folge rechtsseitig in den Graben gestürzt.

Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Porsche fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter.