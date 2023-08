++ AKTUELL: Kellerbrand in Ruwer – Zwei Personen gerettet ++

TRIER. Bei einem Kellerbrand in Trier-Ruwer haben Einsatzkräfte der Trierer Feuerwehr am Montag zwei Personen gerettet.

Wie die Stadt Trier mitteilt, bemerkten Anwohner gegen 9.45 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Haus und alarmierten die Feuerwehr über den Notruf. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte der Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr stellten vor Ort einen Brand im Keller fest und starteten sofort die Brandbekämpfung und durchsuchten das Gebäude nach Bewohnerinnen und Bewohnern. Zwei Personen, die sich zum Brandzeitpunkt im Haus aufhielten, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Trierer Klinik gebracht.

Zwei Personen in Klinik gebracht

Wegen starker Verrauchung räumten die Einsatzkräfte auch das Nachbarhaus. Gegen 10.15 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Wegen größerer Nachlöscharbeiten wird der Einsatz schätzungsweise noch bis gegen 13 Uhr andauern. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt Ruwer. Im Einsatz sind die Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Ruwer und Kürenz mit rund 40 Feuerwehrleuten und die Polizeiinspektion Schweich. Um den Grundschutz in Trier sicherzustellen, stand während des Einsatzes die Freiwillige Feuerwehr Olewig in der Hauptwache bereit.

(Stadt Trier)