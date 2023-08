Trier: Elf junge Leute beginnen mit SoFiA e.V. ihren Freiwilligendienst im Ausland

TRIER. Sie gehen für ein Jahr nach Malawi, Ruanda und Uganda oder nach Frankreich, Bolivien und Brasilien: Elf junge Erwachsene beginnen im August ihren einjährigen Freiwilligendienst weit weg von zu Hause, getragen vom kirchlichen Verein SoFiA (Soziale Friedensdienste im Ausland).

Mit einem Gottesdienst und einer Feier im Angela-Merici-Gymnasium in Trier wurden sie am 30. Juli verabschiedet. Sie selbst hatten diesen Abschied unter die Überschrift „Aufeinander zugehen – miteinander wachsen” gestellt. „Lasst Euch bei den Begegnungen während eures Dienstes nicht von vorgefertigten Meinungen leiten”, empfahl Pastoralreferentin Yvonne Uebel den Freiwilligen und wünschte ihnen, dass sie „immer wieder Worte finden, die Türen und Herzen öffnen.”

SoFiA verstehe den Freiwilligendienst im Ausland als sozialen Lerndienst, der einen Beitrag zur Verständigung zwischen Menschen, Gruppen und Völkern leistet. „Uns ist es wichtig, dass die Freiwilligen sich in ihrem Alltag unterbrechen lassen und Menschen kennenlernen”, sagte SoFiA-Referentin Paulina Zentner am Rande des Gottesdienstes. Die jungen Menschen hätten die Möglichkeit, die Welt aus anderen Blickwinkeln kennenzulernen, Gemeinschaft und Solidarität zu erfahren und einen großen Schritt in ihrer eigenen Entwicklung zu gehen – und nach dem Jahr im Ausland ihre Erfahrungen weiterzugeben: „Die Freiwilligen bringen einen Schatz mit zurück; denn Gemeinschaft über Grenzen kann nur funktionieren, wenn Menschen davon erzählen“, so Zentner.

Der SoFiA e.V. bereitet die Freiwilligen in Seminaren auf ihren Einsatz vor. Dazu zählt das Nachdenken darüber, was es bedeutet, als Mensch aus Mitteleuropa Frauen, Männern und Kindern in afrikanischen oder südamerikanischen Ländern zu begegnen. Ebenso gehören Sicherheitstrainings und Reflexion der eigenen Motivation zum Programm. „Wir hatten echt viele Seminare,” meinte Sina Westenfelder (19) aus dem saarländischen Buweiler nach dem Gottesdienst lachend, und ergänzte mit Nachdruck: „Aber die waren wirklich interessant!” Und auch der ebenfalls 19-jährige Jonathan Kathöfer aus Trier äußerte sich positiv über die vorausgehenden Veranstaltungen mit SoFiA: „Ich könnte mir kein besseres Umfeld vorstellen!”

Wer sich für einen Freiwilligendienst im Ausland über den SoFiA e.V. interessiert, findet Informationen im Internet auf www.sofia-trier.de. (Quelle: Bistum Trier)