Idar-Oberstein: Lebensgefährlicher Steinwurf von Brücke – Täter zertrümmern Windschutzscheibe

IDAR-OBERSTEIN. Wie die Polizeiinspektion Idar-Oberstein mitteilt, wurde am heutigen Mittwoch, 15.05.2024, gegen 20.05 Uhr durch zwei bislang unbekannte Personen ein größerer Stein auf ein Fahrzeug geworfen, das die B41 in Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Birkenfeld befuhr.

Die Personen befanden sich dabei auf der Peter-Drey-Brücke auf Höhe des Stadttheaters Idar-Oberstein.

Die beiden Personen waren dunkel gekleidet und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein größerer Schaden im Bereich der Windschutzscheibe.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.