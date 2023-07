RLP: 57-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Laternenpfahl – tot!

FRANKENTHAL. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, kam es am heutigen Samstag gegen 13.30 Uhr auf dem Nordring kurz nach dem Kreuzungsbereich Carl-Benz-Straße/Nordring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr der 57-jährige Motorradfahrer den Nordring aus Richtung Heßheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal Innenstadt. Im Kurvenbereich kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternepfahl.

Trotz Reanimierungsmaßnahmen erlag der Fahrer seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Die genaue Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist Teil der Ermittlungen, hierfür wurde ein Gutachter beauftragt.

Der Nordring zwischen dem Kreuzungsbereich Carl-Benz-Straße/Nordring und dem Kreuzungsbereich Beindersheimer Straße/Nordring wurde für die Zeit der Maßnahmen voll gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.