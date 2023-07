Saarland: Motorradfahrer kracht im Gegenverkehr in Pkw – Schwerverletzt!

MITLOSHEIM/LOSHEIM AM SEE. Wie die Polizei Merzig mitteilt, befuhr am heutigen Samstag, 29.07.2023, eine Gruppe von fünf Motorradfahrern die Landstraße 157 zwischen Rappweiler und Mitlosheim.

Obwohl die Gruppe recht langsam unterwegs war, unterlief einem Fahrer im Regen ein Fahrfehler, infolge dessen er auf abschüssiger Strecke im Bereich einer scharfen Kurve mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn rutschte und dort mit einem entgegenkommenden Pkw-Van kollidierte.

Während die Insassen des Van, ein Vater mit seinem Sohn, unverletzt blieben, wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Merzig aufgenommen.