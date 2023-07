Bitburg: Turnhalle der Grundschule Süd wird abgerissen

BITBURG. Mit dem Beginn der Abrissarbeiten an der Turnhalle am 24. Juli 2023 fällt in Bitburg der Startschuss für das Projekt „Ersatzneubau der Sporthalle und Erweiterung Grundschule Bitburg-Süd“.

Aus diesem Grund muss die Einmündung des Kirchweges vom Borenweg aus für sämtlichen Straßenverkehr gesperrt werden. Bis zum 1. September 2023 sollen die Niederlegungsarbeiten abgeschlossen werden.

Die Turnhalle wurde in den 50er Jahren für die damalige Volksschule Süd erbaut, die 1953 wesentlich erweitert worden war. Neben den Schülerinnen und Schülern der Schule hat die Turnhalle auch unzähligen Bitburger Sportlerinnen und Sportlern eine Heimat gegeben. Ob Tischtennis, Basketball, Boxen, Gewichtheben, Gymnastik etc.. Auch die zentrale Verpflegung der Gruppen beim Europäischen Folklore-Festival war viele Jahr hier an zentraler Stelle untergebracht. Zuletzt wurden in der Turnhalle Süd die Künstlergruppen des großen Kultursommer-Wochenendes im Jubiläumsjahr 2015 verpflegt.

Nun allerdings ist die Halle längst in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß. Deshalb hatte die Stadt Bitburg zunächst die Absicht, die Sporthalle der Grundschule Bitburg-Süd über das Landes-Sonderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ zu sanieren. Mit zunehmenden Projektverlauf stellte sich heraus, dass der Ersatzneubau eindeutig die wirtschaftlichere und nachhaltigere Variante ist. Im Jahre 2020 wurde daraufhin das Projekt „Ersatzneubau der Grundschulturnhalle Bitburg-Süd in das Sonderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ überführt. An Gesamtkosten werden 10,323 Millionen Euro erwartet. Das Land Rheinland-Pfalz bewilligte dazu insgesamt einen Betrag in Höhe von rund 6,9 Millionen Euro. Den letzten Förderbescheid überreichte Innenminister Michael Ebling im Januar 2023 an Bürgermeister Joachim Kandels.

Der Ersatzneubau der Sporthalle wird als zusammenhängendes Projekt mit der Erweiterung der Grundschule Süd betrachtet. Nachdem es im Vorfeld einen Architektenwettbewerb gegeben hat und die planerischen Arbeiten inzwischen weit vorangeschritten, fällt der Startschuss für die eigentliche Bauphase nun mit dem Beginn der Abrissarbeiten an der Turnhalle. Den entsprechenden Auftrag hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vergeben.

Turnhalle Grundschule Süd heute Alle Anlieger im Kirchweg werden um ihr Verständnis für die auftretenden Verkehrseinschränkungen gebeten.